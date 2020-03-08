القبض على 3 أشخاص قاوموا دورية امنية وطعن أحد أفرادها

القت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة اشخاص، بحق أحدهم 16 طلبا أمنيا، لمقاومتهم احدى الدوريات وطعن احد افرادها اثناء محاولة القبض على احدهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الاحد، انه واثناء مرور احدى الدوريات في منطقة بني كنانة بمحافظة اربد أمس اشتبهوا بأحد الاشخاص الذي تبين عند التدقيق ان بحقه 16 طلبا امنيا، وعند محاولة ضبطه قام وبرفقته ثلاثة آخرون بمقاومة طاقم الدورية والتهجم عليهم، واقدم احدهم على طعن احد افراد الدورية، ولاذوا بالفرار، واسعف رجل الامن للمستشفى وهو قيد العلاج.

واضاف انه تم على الفور تشكيل فريق تحقيق لمتابعة اولئك الاشخاص، وتم تحديد هوياتهم جميعا، والقي القبض على ثلاثة منهم من ضمنهم الشخص الذي طعن رجل الامن، وبوشرت التحقيقات، وما زال البحث جاريا عن الشخص الرابع المشترك بالاعتداء.

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