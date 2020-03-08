إتلاف طنين من الأغذية المنتهية الصلاحية في معان

أتلفت كوادر الرقابة الصحية التابعة لبلدية معان الكبرى، طنين من مواد غذائية منتهية الصلاحية، بحسب مدير البلدية شاهر كريشان.

وقال كريشان اليوم الأحد، إن كوادر الرقابة الصحية التابعة للبلدية وخلال جولاتها المسائية السبت، ضبطت وأتلفت طنين من المواد التموينية والمعلبات غير الصالحة للاستهلاك البشري، لافتا النظر إلى أن المواد تضمنت مشتقات ألبان ولحوم وأجبان وسكاكر ومواد أخرى.

وأضاف أنه تم تحرير المخالفات والضبوطات بحق المخالفين، تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مبينا أن البلدية لن تتهاون في قضايا الصحة وشروط السلامة العامة.

ودعا كريشان، المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال قسم الشكاوى بالبلدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما دعا التجار والباعة إلى إبلاغ البلدية في حال انتهاء مدة صلاحية المواد التموينية، موضحا أن البلدية ستقوم بعملية ضبط وإتلاف تلك المواد بحسب الأصول القانونية.

وأوضح أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية في الآونة الأخيرة على صالونات الحلاقة، للتأكد من شروط السلامة العامة والتعقيم، كما كثفت رقابتها على محال القصابة والمطاعم ومحال الحلويات من خلال جولات مسائية وصباحية.