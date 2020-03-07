وقفة أمام السفارة الهندية الثلاثاء المقبل رفضا للمجازر بحق مسلمي الهند

رفضا للمجازر في الهند.. ورفضا للعنف الطائفي التي تمارسه السلطات الهندية ضد مسلمي الهند..
يدعوكم حزب جبهة العمل الإسلامي للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية أمام السفارة الهندية – دير غبار
يوم الثلاثاء 10/3/2020 الساعة 6.00 مساءً
شكراً للمناسبات الناصرية التي تثير اشواقي للكتابة، وتفتح شهيتي على معاودة التعامل مع الاقلام والاورا... إقرأ المقال
رفضا للمجازر في الهند.. ورفضا للعنف الطائفي التي تمارسه السلطات الهندية ضد مسلمي الهند..
يدعوكم حزب جبهة العمل الإسلامي للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية أمام السفارة الهندية – دير غبار
يوم الثلاثاء 10/3/2020 الساعة 6.00 مساءً
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