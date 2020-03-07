تمهيداً لتنصيبه ملكاً.. ابن سلمان يشن حملة اعتقالات بصفوف الأمراء بدءاً من أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف وشقيقه
أهم العناوين
جرينتش+2 08:30
في قرار غير مسبوق.. لبنان يعلن التخلف عن سداد ديونه ويدعو للتفاوض لإعادة هيكلة دينه العام/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني