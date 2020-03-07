دراسة مسح جواز سفر القادمين لتحديد أماكن تواجدهم آخر 14 يوما

قال وزير الصحة سعد جابر إن الحكومة تدرس إمكانية مسح جواز سفر القادمين لتحديد أماكن وجودهم آخر 14 يوم، موضحاً أن بعض الأفراد يقومون بعدة رحلات لبلاد غير موبوءة ثم يدخلون للأردن من خلال المداخل الحدودية.

وأضاف يقول، امس الجمعة عبر تويتر، أن بعض الحالات ‏‎قد لا تكون إيجابية أثناء الرصد والمسح في المطار، وقد تظهر الأعراض بعد أيام ويكون المريض مصاباً بفيروس كورونا. “هنا يأتي شعور المواطن بالمسؤولية ويتخذ الإجراءات الاحترازية في حال وجوده في بلد موبوء ويقوم بالاتصال بـ الرقم 111″، بحسب جابر.

وأوضح جابر أن وجود شخص قدم من بلاد موبوء قد يكون بسبب صدور قرار الحجر بعد عودة المسافر لأرض الوطن. في هذه الحالة يتم اعتماد الحجر الصحي المنزلي ودراسة إضافة نموذج رقمي لتعبئته للتواصل مع الشخص في حال وجب الحجر الصحّي.