الحموري: الاستهلاكية المدنية توفر الكمامات والهايجين بأسعار الكلفة

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الكمامات ومادة الهايجين متوفرة في جميع فروع المؤسسة المدنية المنتشرة بمناطق المملكة كافة والبالغة 67 فرعا بأسعار التكلفة، وهي معفاة من الضرائب دون أي هامش ربح.

وأضاف الدكتور الحموري في بيان صحفي اليوم السبت، أنه تم تزويد أسواق المؤسسة المدنية جميعها بــ 140 ألف كمامة و35 ألف عبوة من مادة الهايجين بأسعار الكلفة، حيث يباع باكيت الكمامات سعة 50 كمامة بدينارين ونصف فقط بواقع 5 قروش للكمامة، فيما تتراوح أسعار الهايجين بين 30 و65 قرشا للعبوة الواحدة بمواصفات جودة عالية جدا.

وأشار إلى انه سيتم تزويد الفروع بمزيد من الكميات بشكل مستمر، حيث تعاقدت المؤسسة مع منتجين وموردين محليين لتوفير هذه المواد، وسيتم حاليا التباحث مع منتجين وموردين آخرين لتأمين احتياجات المواطنين بشكل كاف ودون انقطاع.

ودعا الدكتور الحموري المواطنين لعدم التهافت على شراء هاتين المادتين لتوفرهما في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية بأسعار التكلفة ولا تتقاضى المؤسسة أي هوامش ربح عليها.

ولفت إلى التعاقد على كميات كبيرة لتغطية احتياجات المواطنين، إضافة الى توفرها في الأسواق المحلية.

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