تمهيداً لتنصيبه ملكاً.. ابن سلمان يشن حملة اعتقالات بصفوف الأمراء بدءاً من أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف وشقيقه
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جرينتش+2 08:30
البرلمان العربي يؤكد رفضه وإدانته لتدخل تركيا الوقح في الشؤون الداخلية للدول العربية

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