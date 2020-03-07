أسرة فريد شوقي تتسلم وسام تكريمه بحفل افتتاح المهرجان الأفريقي في الاقصر

كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في حفل افتتاح الدورة التاسعة، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزه الحسيني، والذي أقيم في معبد الأقصر مساء امس الجمعة، اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، الذي تقام الدورة باسمه، وتسلمت التكريم زوجته سهير ترك، وابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي.

وقد وجهت رانيا، الشكر لإدارة المهرجان على تكريم اسم فريد شوقي، وكل جمهوره الذي تعلق بافلانه، مؤكدة أن فريد شوقي حالة فنية فريدة وكان مؤسسه كاملة في التمثيل والكتابة والإنتاج، فقد تعايش مع كل الاجيال وكون صداقات مع الأصغر سننا ، فكان يري ان الفن رسالة حيث غيرت الكثير من أعماله قوانين مثل فيلم جعلوني مجرما، و كلمة شرف.