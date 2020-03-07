أجواء باردة اليوم ولكن ارتفاعا تدريجيا على الحرارة يبدأ غدا وبعده

تبقى الأجواء اليوم السبت، باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، وغائمة جزئيا، مع بقاء فرصة خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتناقص الغيوم تدريجيا في ساعات المساء والليل، وتسود أجواء باردة بوجه عام، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، يوم غد الأحد، وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، مع أجواء دافئة بوجه عام، فيما تظهر الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 6، وفي المرتفعات الشمالية من 11 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 13 – 3، وفي مناطق البادية 17 – 5، في مناطق السهول من 16 – 7، وفي الأغوار الشمالية من 20 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 13، وفي البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة 23 – 13 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة