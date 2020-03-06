اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب بين بوتين وأردوغان يدخل حيز التنفيذ،والجعفري يعتبره انتصارا لسوريا للاسباب التالية/ فيديو
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جرينتش+2 09:51
جراء تسارع انتشار كورونا في دول العالم.. الحكومة تنصح المواطنين بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى

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