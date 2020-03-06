انتحاريان يمتطيان دراجة يفجّران نفسيهما اليوم أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس/ فيديو

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، بيانا كشفت فيه تفاصيل العملية الانتحارية التي وقعت اليوم بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة.

وقالت الداخلية التونسية في البيان: “تعلم وزارة الداخلية عن قيام نفرين يوم الجمعة 6 مارس 2020 على الساعة 11:00 صباحا باستهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما”.

وأضافت “قد أسفرت هذه العملية عن مصرع الإرهابيين وإصابة 5 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدني إصابة خفيفة”.

واختتمت بالقول: “ويتابع المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصباح تطورات هذه العملية. وقد وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أية مخاطر محتملة. وستقوم وزارة الداخلية بمد الرأي العام بكل المستجدات في الإبان”.

وكانت وسائل إعلام تونسية بقد افادت أن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم ظهر اليوم الجمعة على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وذكرت إذاعة “موزاييك” أن التفجير أسفر عن 5 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين على عين المكان.

وبحسب نفس المصدر لم يسفر الانفجار عن سقوط قتلى باستثناء الانتحاري الذي فجر نفسه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشخص المنتحر كان يمتطي دراجة نارية، وأقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في ضواحي العاصمة تونس.

من جانبها دعت السفارة الأمريكية على صفحتها على “فيسبوك”، إلى الابتعاد عن منطقة الانفجار، مشيرة إلى أن الأجهزة ألأمنية تعمل في مكان الحادث.