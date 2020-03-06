القبض على مزوّر هويات شخصية وجوازات سفر واختام رسمية

القت مرتبات الامن الوقائي وإدارة مكافحة المخدرات، القبض على شخص امتهن تزوير الهويات الشخصية، وبحوزته ماكينة خاصة لتزويرها اضافة الى مئات الهويات الشخصية وجوازات السفر واختام رسمية مزورة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان، اليوم الجمعة، ان معلومات وردت للعاملين في شعبة امن وقائي اقليم الوسط حول قيام شخص مطلوب، بحقه ستة طلبات امنية وقيود جرمية في قضايا المخدرات، بتزوير الهويات الشخصية وجوازات السفر وتم على الفور التنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات لمتابعة ما ورد من معلومات، وقد جرى مداهمة ذلك الشخص والقاء القبض عليه وضبط بحوزته ماكنة تستخدم لتزوير الهويات الشخصية اضافة الى مئات الهويات وجوازات السفر المزورة واختام مزورة وبوشر التحقيق معه.

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