هل تمردت حكومة الرزاز على تعليمات واشنطن؟؟ وزير الصناعة يلتقي اليوم نظيره السوري في دمشق

عمان 5 آذار (بترا) – عقد وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، اليوم الخميس، مباحثات بالعاصمة دمشق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية الدكتور محمد سالم الخليل، تركزت على سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحسب بيان صحافي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، تركزت المباحثات على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والموارد المائية.

وأكد الجانبان ضرورة عقد اجتماعات متابعة خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل للبحث في التفاصيل الفنية الخاصة بالجدول الزمني المتوافق عليه بما يسهم بتوطيد أواصر التعاون المشترك.

ولفتا الى الرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب وأوسع خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، الى جانب بحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها لا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق الفنية المعنية والتي تضم التجارة في السلع، الزراعة، النقل والموارد المائية.

وشدد الجانبان على أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات.

وتمّ خلال اللقاء وضع جدول زمني يتضمن خطوات عمل واضحة لضمان متابعة التنفيذ للفترة المقبلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

ووجه الدكتور الحموري دعوة لنظيره السوري لزيارة المملكة لمتابعة دخول الخطوات المتفق عليها حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة في بيانها “ان اللقاء جاء بإطار العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة مع الجمهورية العربية السورية وتأكيداً لعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين”.

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