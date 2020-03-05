هذا هو اذار.. اليوم أجواء دافئة ومشمسة وغدا امطار

تكون الأجواء اليوم دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة غدا وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي سريع يتمركز جنوب سوريا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة نسبيا، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط أمطار متفرقة في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة مصحوبة بالرعد مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة قبل هطول المطر، ومن المتوقع خلال ساعات الليل أن تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.

وتكون الأجواء يوم السبت باردة نسبيا وغائمة جزئيا، مع وجود فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 18 – 10، وفي مرتفعات الشراة من 23 – 9، وفي مناطق البادية 26 – 9، وفي مناطق السهول من 23 – 11، وفي الأغوار الشمالية من 28 – 14، والأغوار الجنوبية 30 – 17، والبحر الميت 29 – 16، وخليج العقبة 30 – 16 درجة مئوية.

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