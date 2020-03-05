نتائج الانتخابات الإسرائيلية: اليمين المتطرف 58 مقعداً ويمين الوسط 47 والقائمة العربية 15

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، نتائجها النهائية التي حصلت فيها كتلة اليمين المتطرف على 58 مقعدا، مقابل 49 لوسط اليمين والقائمة المشتركة 15، وحصل حزب الليكود في النتائج النهائية على 36 مقعدا، مقابل تحالف كحول لفان الذي حصل في النتائج النهائية على 33 مقعدا.

ويحتاج اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى ثلاثة مقاعد لحشد الأغلبية وتشكيل الحكومة المقبلة. ورجحت هذه الأرقام كفة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة بطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وحصل حزب الليكود على 36 مقعدا، وحزب أزرق أبيض 33مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 15مقعد،ا وحزب شاس 9 مقاعد، وحزب إسرائيل بيتنا 7 مقاعد، وحزب يهدوت هتوراة 7 مقاعد، وحزب يمينا 6 مقاعد، وحزب العمل7 مقاعد.