مطلق النار تجاه احد المطاعم في عبدون يسلم نفسه

سلم أحد الأشخاص لادارة البحث الجنائي نفسه، بعد قيامه بإطلاق النار تجاه احد المطاعم بمنطقة عبدون في عمان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الخميس، ان بلاغا ورد قبل ايام لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام شخص وعلى اثر خلاف شخصي باطلاق عيارات نارية تجاه احد المطاعم في منطقة عبدون ولاذ بالفرار من المكان، ونتج عن الحادثة اضرار مادية بواجهة المطعم دون اية اصابات تذكر.

واضاف انه بالتحقيق والبحث ومتابعة ذلك الشخص، قام اثر ذلك بتسليم نفسه والسلاح الناري الذي استخدمه لادارة البحث الجنائي وبدأت التحقيقات معه تمهيدا لاحالته للقضاء .

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