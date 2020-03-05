بالتزامن مع العدوان التركي في الشمال.. الدفاعات السورية تحبط فجر اليوم عدوانا إسرائيليا على حمص والقنيطرة/ فيديو
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كاتب سعودي يتهم أردوغان بنشر “كورونا” عبر السياحة في العالم العربي

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