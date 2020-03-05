كاتب سعودي يتهم أردوغان بنشر “كورونا” عبر السياحة في العالم العربي

اتهم كاتب ومحلل سياسي سعودي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يسعى إلى نشر فيروس كورونا المستجد في السعودية من خلال السيّاح، ونصح المواطنين العرب بعدم الذهاب إلى تركيا.

وقال اللواء ركن زايد العمري، في حديثه لبرنامج تلفزيوني، إن تركيا تسخر قدراتها نحو الدول العربية وخاصة السعودية، متهماً أنقرة بأنها “تحاول أن تضرب السعودية بما تستطيع فعله”.

ويعتقد العمري أن فيروس كورونا منتشر في تركيا لكن الحكومة التركية لا تفصح عن وجوده.

وأعرب عن تصوره بأن عدم الإفصاح عن فيروس كورونا بشفافية في تركيا هو من أجل استهداف السياح العرب لكي ينقلوا هذا الوباء إلى بلدانهم، خاصة السعوديين، وفق قوله.

ونصح العمري، الذي نشر مقطع الفيديو المجتزأ من حديثه للبرنامج التلفزيوني، بعدم السياحة في تركيا، متهماً تركيا بأنها ستستخدم السيّاح السعوديين لنقل الفيروس إلى بلدهم.

ولقي اتهام العمري لتركيا استغراباً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عادين هذا الاتهام لا يمكن تصديقه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” لسعودي قادم من إيران عبر البحرين.

والخميس، علقت السلطات السعودية مؤقتاً الدخول إلى المملكة لغرض أداء العمرة؛ للحيلولة دون وصول كورونا، في حين أعلنت، امس الأربعاء، تعليق أداء العمرة للمواطنين والمقيمين.

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