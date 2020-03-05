ضبط سائقين أجريا سباقاً على الشارع العام بمحافظة إربد/ فيديو

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في المباحث المرورية بإدارة السير ضبطوا مركبتين في محافظة إربد، إثر متابعتهم لمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائقان وهما يقومان بإجراء سباق على الشارع العام، مما شكل خطورة على حياتهما وحياة مستخدمي الطريق وعلى المتجمهرين حولهما.

كما ظهر بالفيديو أيضاً مركبة أخرى يقوم سائقها بقيادتها بصورة متهورة واستعراضية (تشحيط) وتم ضبطها كذلك، وجرى حجز المركبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائقين.

وحذرت إدارة السير السائقين من خطورة ارتكاب مثل هذه المخالفات، وضرورة الالتزام بالتحذيرات المتكررة حيال هذه السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتخالف قواعد السلامة العامة على الطرقات.

https://web.facebook.com/policejo/videos/2562822000672583/