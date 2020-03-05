حسين فهمى يؤكد ان سعاد حسنى لم تنتحر وعنده الدليل/ فيديو

كشف الفنان المصري حسين فهمى، خلال ندوة صحفية بـجريدة “اليوم السابع” عن الغموض الذى يحيط بوفاة الفنانة سعاد حسنى فى ظروف غامضة، وترددت أقاويل عن احتمال انتحارها نظرا لظروفها النفسية التى كانت تمر بها، أو تعرضها لجريمة قتل مدبرة حيث أكد فهمى الاحتمال الثانى.

وقد فند فهمى كل الدلائل على مقتلها حيث قال “سعاد حسنى لم تنتحر بل قتلت وعندى دلائل على ذلك، وقبل وفاتها أنا كلمتها بخصوص تكريمها فى مهرجان القاهرة، وقامت بإرسال رسالة صوتية مدتها 20 دقيقة للمهرجان، فقمت بإذاعة ما يمكن منه حسب وقت المهرجان، فكانت فى منتهى التفاؤل، وكانت بتكلمنى عن عمل جديد يجمعنا ويكون كوميدى، وقالتلى جاية مصر قريب، ودا مش منطق واحدة هتنتحر.

وكان ذلك من خلال مكالمة قبل الحادثة بثلاثة أيام، وقالت لى أنا خرجت من المستشفى وسحبت فلوسى من البنك 100 ألف جنيه إسترلينى وقاعدة مع واحدة صحبتى، وبعدين اتضح أنها ولا صاحبتها ولا حاجة، اللى هى نادية يسرى.

لما حصلت الحادثة كلمت أطباء أصحابى قالو لى: “اللى بينتحر لا يستطيع أن يكون على بعد أكثر من متر ونص بعيد عن المبنى، وهى كانت على بعد 5 أمتار، ثانيا المنتحر بيكون فى دم من الجثة مكان السقوط ودا طبعا لم يكن هناك دم فى حالة سعاد، وبعدين شبكة البلكونة مقصوصة بمقص يعنى اللى هينتحر دا فاضي يقص بالمقص ثم أن سعاد كانت بتاخد حبوب مهدئة فلو عاوزة تنتحر كانت خدت حبوب وخلاص مش لازم الفيلم دا كله، وبعدين فين الفلوس اللى سحبتها وسجل مكالمات التليفون كلها ممسوحة”.