بالتزامن مع العدوان التركي في الشمال.. الدفاعات السورية تحبط فجر اليوم عدوانا إسرائيليا على حمص والقنيطرة/ فيديو
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حزب العمل الإسلامي يطالب بتحويل ملف الكهرباء لهيئة مكافحة الفساد

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