تمديد التسجيل لامتحان التوجيهي حتى يومي الاحد والاثنين المقبلين

قررت وزارة التربية والتعليم تمديد التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020، لطلبة الدراسة الخاصة، ليومي الاحد والاثنين المقبلين التاسع والثامن من الشهر الحالي.

وقال امين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة لوكالة “بترا” اليوم الخميس، ان قرار التمديد جاء نتيجة للاقبال الشديد على عملية التسجيل من قبل طلبة الدراسة الخاصة، وفي ظل الازدحام الذي تشهده مراكز التسجبل في مديريات التربية والتعليم.

وأكد الدكتور العجارمة حرص وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرصة لجميع الطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان في دورته القادمة، وبما يضمن حقهم في الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة.

يذكر ان عملية التسجيل الامتحان للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المجموع العام لطلبة 2018 ورفع المعدل لطلبة 2019، وللطلبة المستنفدين حقهم في الأعوام من 2005 و حتى الامتحان التكميلي 2019 من غير المستكملين في خمسة مباحث فما دون، بدات في السادس عشر من الشهر الماضي وتنتهي اليوم الخميس.

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