بالتزامن مع العدوان التركي في الشمال.. الدفاعات السورية تحبط فجر اليوم عدوانا إسرائيليا على حمص والقنيطرة/ فيديو

دمشق- سانا وسبوتنك وRT

تصدت الدفاعات االجوية بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى ومنعت الصواريخ المعادية من الوصول إلى أهدافها.

وذكر مصدر عسكرى لسانا أنه في تمام الساعة 30ر00 بعد منتصف الليلة رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلى قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى.

وأضاف المصدر أنه تم التعامل على الفور مع الصواريخ المعادية والتصدى لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أى منها إلى مواقعنا المستهدفة.

وقال مصدر عسكري لـRT إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في القنيطرة.

قبل ذلك بدقائق أفاد مراسلنا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا.

ونقلت وكالة “سانا” أن الدفاعات الجوية رصدت حركة طيران حربي إسرائيلى قادم من شمال فلسطين باتجاه صيدا وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، اليوم الأربعاء، لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا.

وقال مراسل “سبوتنيك” في حمص إن أصوات انفجارات عنيفة سُمعت في أرجاء مدينة حمص ومحيطها ناجمة عن إطلاق مجموعة من صواريخ الدفاع الجوي باتجاه أهداف معادية فوق سماء المدينة.

وأكد المراسل أن سكان المدينة شاهدوا بالعين المجردة صواريخ الدفاع الجوي وهي تدمر عددا من الأهداف المعادية فوق حمص، لافتا إلى أن المعاينة البصرية لتصدي الدفاعات السورية تشير إلى أن العدوان تم من فوق المناطق اللبنانية الشمالية المحاذية لريف محافظة حمص الغربي.

من جهته، أفاد مصدر أمني رفيع المستوى إلى “سبوتنيك” بأن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي كان مصدرها الأراضي اللبنانية خلال محاولة استهداف المواقع العسكرية السورية بريف حمص.

ويتزامن العدوان الإسرائيلي وسط سوريا مع عدوان آخر تشنه طائرات إسرائيلية في سماء منطقة الجولان المحتل جنوب غربي البلاد.

وفي 23 فبراير الماضي تصدت الدفاعات الجوية لموجتين متتاليتين من الهجمات الصاروخية التي أطلقتها طائرات إسرائيلية من سماء الجولان السوري المحتل باتجاه محيط العاصمة السورية دمشق.

وتزامنت تلك الهجمات مع تقدم متسارع للجيش السوري تلك الليلة باتجاه معاقل “جبهة النصرة” والمسلحين الصينيين في منطقة جبل الزاوية جنوب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.