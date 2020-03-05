اعلان حالة الطوارئ بولاية كاليفورنيا بسبب تفشي كورونا/ وتسجيل 2223 إصابة في مختلف أنحاء العالم

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوسوم، امس الأربعاء حالة الطوارئ في الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تأكيد 53 حالة إصابة.

يأتي الإعلان مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وإعلان مسؤولو الصحة عن أول حالة وفاة في الولاياة.

وقال حاكم كاليفورنيا في بيان: “توظف ولاية كاليفورنيا جميع مستويات الخدمات الحكومية للمساعدة في تحديد الحالات ووقف انتشار الفيروس”.

وأضاف: “سوف يساعد إعلان الطوارئ في الولاية على إعداد مجتمعاتنا ونظام الرعاية الصحية لدينا بشكل أكبر في حالة انتشاره على نطاق أوسع”.

​وكانت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت امس الاول الثلاثاء، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.

وارتفع إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس القاتل إلى 108 مصابا، وشمل ذلك 60 مصابا في 12 ولاية، بما في ذلك الحالات التي سجلتها مختبرات الصحة العامة ولم يتسن للهيئة التأكد منها حتى مساء أمس.

ومن جانبها،أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، تسجيل 2223 إصابة جدية بفيروس “كورونا” في مختلف أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93090 حالة، منها 80422 في الصين وحدها، و12668 في بقية بلدان العالم.

وتعتبر الصين أكثر البلدان تضررا من انتشار هذا الفيروس، وهي كذلك منطلقه، حيث تم تسجيل أولى حالات الإصابة والوفيات في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.

وتعد كوريا الجنوبية وإيران أكثر البلدان تضررا بعد الصين، حيث تجاوز عدد الوفيات 100 حالة وتم تسجيل آلاف الإصابات فيهما.