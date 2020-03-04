وزير الصحة ينفي وقوع إصابات جديدة بـفيروس كورونا في الأردن

صرح وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، إن الأردن لم يسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء بمشاركة وزير الدولة لشؤون الاعلام بالوكالة سامي الداود ومدير مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات ، إن عدد الذين تم فحصهم والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وصل إلى 400 شخص، وجميع نتائج الفحصوات سلبية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام بالوكالة سامي الداود، إن الاستعدادت الحكومية ساهمت بالحد من انتشار فيروس كورونا.

واضاف أن الحكومة ستقوم باستمرار بتزويد المواطنين بالمعلومات حول كافة المستجدات المتعلقة بالفيروس، مؤكدا ان لا صابات جديدة بالكورونا ولا سبب للقلقن ونعول على وعي المواطنين على عدم الالتفات الى الاشاعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية” .