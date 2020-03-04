لانها ازمة كيان لا ازمة حكم.. النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية تظهر عجز أي معسكر عن تشكيل حكومة/ فيديو
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جرينتش+2 01:26
مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين في إدلب اليوم، وحصيلة القتلى الاتراك منذ بداية الغزو 59 عسكرياً

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