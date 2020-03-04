مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين في إدلب اليوم، وحصيلة القتلى الاتراك منذ بداية الغزو 59 عسكرياً

أعلنت وزارة الدفاع التركيةن اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين في هجوم للقوات الحكومة السورية في إدلب بسوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الجيش التركي رد بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف الأهداف.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، امس الثلاثاء، مقتل جندي تركي في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال آكار للصحفيين: “قتل أحد جنودنا في إدلب وسنزودكم لاحقا بتفاصيل الحادث”.

وتحدث الوزير عقب جلسة مغلقة في البرلمان لمناقشة الوضع في إدلب، حيث أرسلت تركيا آلاف القوات لدعم المعارضة السورية المسلحة.

وعقد البرلمان التركي امس الثلاثاء، جلسة مغلقة حول الوضع في إدلب السورية وعملية “درع الربيع” والهجوم، الذي قتل فيه 34 جنديا تركيا، فيما فرضت السرية على مضمون الجلسة لمدة 10 سنوات.

وخلال الجلسة أطلع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعضاء البرلمان على آخر التطورات بالمنطقة والعملية الجديدة “درع الربيع”، التي أطلقها الجيش التركي الأسبوع الماضي في إدلب، وهاجم في إطارها مواقع الجيش السوري في المنطقة.

وبهذه الخسائر فقد ارتفع عدد قتلى الجيش التركي في عملية “درع الربيع”، التي بدأها في إدلب نهاية الشهر الماضي، إلى 59 فردا.

المصدر: “رويترز”