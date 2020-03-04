حماس تثوب الى عروبتها.. هنية ينفي أي وجود عسكري للحركة في إدلب

الأسد يخاطب الشعب التركي: سوريا لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد بلادكم.. شجار حاد في البرلمان التركي بسبب الحرب/ فيديو
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جرينتش+2 11:37
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