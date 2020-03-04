السلطات المصرية تنفذ اليوم حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي

القاهرة (رويترز) – قال المتحدث العسكري المصري إنه تم تنفيذ عقوبة الإعدام يوم الأربعاء في الإسلامي المتشدد البارز هشام عشماوي بعد إدانته بالضلوع في عدة هجمات كبرى.

وعشماوي ضابط سابق بالقوات الخاصة المصرية وكان يقود جماعة أنصار بيت المقدس المتمركزة في سيناء، وهي أنشط الجماعات المتشددة في مصر، قبل أن تعلن الجماعة مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014.

وانتقل بعد ذلك مع مجموعة صغيرة من أنصاره إلى صحراء مصر الغربية ثم عبر الحدود إلى ليبيا لينضم إلى جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفقا لما ذكره مسؤولون مصريون.

وتم القبض عليه في مدينة درنة بشرق ليبيا في أواخر عام 2018 وتسليمه إلى مصر في مايو أيار 2019.

وأدين عشماوي بعدة تهم بينها التخطيط لهجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 جنديا بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في 2013.

وأصدرت محاكم مدنية وعسكرية عليه أحكاما بالإعدام قبل وبعد تسليمه لمصر.

ونشر المتحدث العسكري المصري على تويتر صورة لعشماوي بلحية كثة ويرتدي ملابس المحكوم عليهم بالإعدام الحمراء وكتب ”تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي“.

كانت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة الأهرام الحكومية، ومصادر أمنية قد ذكرت الأسبوع الماضي أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في عشماوي، لكن وسائل الإعلام حذفت التقارير لاحقا.