الأسد يخاطب الشعب التركي: سوريا لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد بلادكم.. شجار حاد في البرلمان التركي بسبب الحرب/ فيديو

أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لقناة “روسيا-24” اليوم الأربعاء، أن بلاده لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا، وأن الخلافات الحالية غير منطقية.

وقال الأسد ردا على سؤال: “هل هذه هي رسالتكم إلى الشعب التركي بأنه لا يوجد أي عداوة معه؟ هل فهمتكم بشكل صحيح؟”، “طبعا.. كنا نقول عنه شعبا شقيقا.. والآن أنا أسأل الشعب التركي، ماهي قضيتكم مع سورية؟ وما القضية التي يستحق أن يموت من أجلها مواطن تركي؟ ما العمل العدائي الصغير أو الكبير الذي قامت به سوريا تجاه تركيا خلال الحرب أو قبل الحرب؟ غير موجود على الإطلاق”.

وأضاف الرئيس السوري: “هناك تزاوج، هناك عائلات مشتركة، هناك علاقة مصالح يومية بين سورية وتركيا، هناك في تركيا مجموعات أصلها عربي سوري، وهناك مجموعات في سورية أصلها تركي”.

وصرح بشار الأسد بأن “هذا التداخل موجود عبر التاريخ لذلك من غير المنطقي أن يكون هناك خلاف بيننا وبينهم”.

وغلى صعيد اخر، قال الرئيس بشار الأسد في المقابلة: “بعد تحرير إقليم إدلب في شمال غرب سوريا، سيركز الجيش السوري الحكومي على تطهير المناطق الشرقية من المسلحين”.

وأضاف الأسد: “إدلب هي المهمة الأساسية الآن من وجهة النظر العسكرية”.

وتابع: “من الواضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى كل جهد فيها في أعقاب أمر من الأمريكيين، ليس هناك شك في ذلك”.

وقال الرئيس السوري: “بعد تحرير إدلب سنركز على الشرق، لقد قلت مرارًا وتكرارًا أن إدلب هي البؤرة الرئيسية، وقد بذلوا قصارى جهدهم لمنع تحريرها، حتى لا نتمكن من الانتقال إلى الشرق”.

وأضاف الأسد “ومع ذلك، فإننا نحافظ على اتصال مع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الشرقية. إنهم يشعرون بالاستياء والقلق إزاء الاحتلال الأمريكي”.

وفي انقرة شهد البرلمان التركى مشاجرة بين نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة، اليوم الاربعاء، بسبب دخول تركيا فى حرب فى سوريا وليبيا.

فقد اندلعت اشتباكات عنيفة داخل البرلمان التركي بعد تصريحات لزعيم المعارضة كمال أوغلو هاجم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب مقتل عدد كبير من أفراد الجيش التركي في محافظة إدلب السورية.

واتهم زعيم المعارضة أردوغان بالركض نحو الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب بعد تلقي الضربات منهما.

كما انتقد أنجين أوزكوس، النائب عن حزب الشعب المعارض، مشاركة تركيا بالحرب فى سوريا وليبيا، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى مقتر عشرات الجنود الأتراك.

ووصف النائب رجب طيب أردوغان بالخائن وعديم الشرف، فى جلسة مخصصة لمناقشة مقتل عشرات الجنود الأتراك فى إدلب.

وطالب نواب المعارضة، الرئيس التركي بسحب قوات الجيش من سوريا على وجه السرعة.

مشهد يسر الخاطر !!

اللهم يا أرحم الراحمين اجعل بأسهم بينهم شديداً ، اللهم مزقهم وفرقهم ولاتجمعهم!!

مقطع لما حدث اليوم في برلمان #تركيا جعلها الله حوبة دماء المسلمين التي أراقها #اردوغان في #ادلب و #ليبيا . pic.twitter.com/JxsUBRjrYn — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) March 4, 2020