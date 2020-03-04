أجواء ربيعية مشمسة ودافئة اليوم وغدا وعدم استقرار جوي الجمعة

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي مناطق المملكة، فيما تكون الأجواء ليلا صافية وباردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 21 – 7، وفي مرتفعات الشراة من 22 – 6، وفي مناطق البادية 25 – 9، وفي مناطق السهول من 22 – 10، وفي الأغوار الشمالية من 26 – 11، والأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة 28 – 16 درجة مئوية.

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