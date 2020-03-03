هزلت.. الحبشة تتحدى مصر ووزير خارجيتها يعلن بوقاحة ان لا قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

لتمرير صفقة القرن.. دعم ترامب لنتنياهو يؤدي لفوزه بانتخابات الكنيست وتعهده الفوري بضم غور الاردن والمستوطنات
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جرينتش+2 09:29
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