هزلت.. الحبشة تتحدى مصر ووزير خارجيتها يعلن بوقاحة ان لا قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي جودو أندارجاشيو، أن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 أشهر، مضيفا أنه لا توجد قوة يمكنها منع بلاده من بناء السد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي، أن “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.

وطالب وزارة الخزانة الأمريكية بتصحيح ما ورد في بيانها، واصفا إياه بأنه “غير دبلوماسي”، مشددا على أنه لا ينبغي تدخل الولايات المتحدة أو دولة أخرى في تحديد مصلحة بلاده.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث الجانبان تطورات ملف سد النهضة.

كما ترأس السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة المصرية في وزارة الدفاع، لبحث تطورات الأوضاع وحماية الأمن القومي للبلاد.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، اطلع الرئيس المصري على الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد وخاصة في شمال سيناء.