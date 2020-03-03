لتمرير صفقة القرن.. دعم ترامب لنتنياهو يؤدي لفوزه بانتخابات الكنيست وتعهده الفوري بضم غور الاردن والمستوطنات

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريبا.

وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف نتنياهو خلال خطاب له من مقر حزب الليكود، بعد استطلاعات رأي رجحت فوزه حزبه بالانتخابات الإسرائيلية، “سنجد حلا أيضا للتهديد الإيراني ضد دولة إسرائيل، وهذه بعض من وعودنا وسوف أعمل على تنفيذها”.

وتابع نتنياهو: “حظينا بفرحة كبيرة هذه الليلة.. إنه انتصار عظيم.. لقد ارتفع تمثيل حزب الليكود في الكنيست هذه المرة بشكل لافت”.

واعتبر نتنياهو فوزه في الانتخابات اليوم، أفضل عقد في تاريخ دولة إسرائيل في الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية والنقل والسياحة والطاقة وجميع المجالات دون استثناء.

ونوه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بأنه سيبدأ في تشكيل حكومة قومية وقوية في إسرائيل وسيحرص على أن يكون رئيسا لكل الإسرائيلين”.

وأوضح نتنياهو: “لقد أقمنا علاقات مع دول العالم لم تكن معهم من قبل، ومن بينهم زعماء دول عربية وإسلامية كثر لا أستطيع الإفصاح عنها كثيرا”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت يوم الاثنين، أن نسبة التصويت في الانتخابات العامة 2020 بلغت 71 بالمئة، وهي أعلى بـ1.2 بالمئة من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حيث بلغت 69.8 بالمئة.

هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست مساء الاثنين وبدء فرز الأصوات.

وأظهرت استطلاعات أولية للانتخابات الإسرائيلية، يوم الاثنين، تقدم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو، على خصمه بيني غانتس.

وبحسب موقع “تايمز أو إسرائيل”، بينت الاستطلاعات الأولية أن حزب الليكود قد يحصل على ما بين 37 مقعدا إلى 36 مقعدا في الكنيست، مقابل 33 إلى 32 لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق غانتس.

وفقا للاستطلاعات ذاتها، ستحصل الكتلة اليمينية على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة مع 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

وتوقعت الاستطلاعات حصول حزب غانتس “كحول لفان” (أزرق أبيض) مع حلفائه من أحزاب اليسار والوسط الصهيوني على ما بين 52 إلى 54 مقعدا.

كما سيحصل حزب “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني العلماني على ستة إلى ثمانية مقاعد.

وستحصل “القائمة الموحدة” للأحزاب العربية الإسرائيلية على 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب.

وفي تعليق عاجل على هذه النتائج، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إن الاستيطان والضم والآبارتهايد قد فاز في انتخابات الكنيست الإسرائيلية الليلة.

وغرد عريقات على تويتر، قائلا: “لقد فاز الاستيطان والضم والآبرتهايد.. نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لإسرائيل التقدم والازدهار، فاختار أن يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء”.

وتابع: “وبذلك يفرض أن تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف. الخطوة القادمة الضم. الجانب الخاطئ للتاريخ”.

عاجل..

أكدت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أنه تم فرز جميع أصوات انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وسيتم الإعلان عن نتائجها بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة (هآرتس): إنه بعد فرز 89.7% من الأصوات، حصل حزب (ليكود) على 36 مقعدًا، وحزب (أزرق أبيض) 32 مقعدًا، و(القائمة المشتركة) حصلت على 15 مقعدًا.