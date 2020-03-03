ضبط 3 اشخاص اعتدوا على وافد يحمل الجنسية الكورية

ألقت مرتبات الأمن الوقائي القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا بالضرب على شخص يحمل الجنسية الكورية الجنوبية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بلاغاً ورد حول تعرض شخص يحمل الجنسية الكورية الجنوبية للاعتداء بالضرب أثناء تواجده بإحدى مناطق العاصمة حيث تم التحرك للمكان على الفور، وكان الأشخاص قد غادروا المكان وتوجه المعتدى عليه للمركز الأمني، طالباً عدم الادعاء وتاركا للشرطة اتخاذ الإجراءات حيال الحادثة.

وأضاف أن الأمن الوقائي تولى التحقيق في الحادثة وتمكن خلال ساعات من تحديد هوية ثلاثة أشخاص اعتدوا على الشخص الكوري وألقي القبض عليهم وبوشر التحقيق معهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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