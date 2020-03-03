صدور العدد الفصلي السادس عشر من مجلة «عود الند» الثقافية

لندن، 3/آذار (مارس) 2020: صدر العــدد الفصلي السادس عشر (ربيع 2020) من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها الزميل د. عدلي الهواري.

العدد يتضمن قراءات في أعمال أدبية، ونصوص إبداعية وأخبار عن إصدارات جديدة. حيث تناقش الافتتاحية ظاهرة انتشار المبادرات الثقافية في الدول العربية. ويرحب رئيس التحرير بالظاهرة، ولكنه يشير إلى بضعة أمور يراها ضرورية لنجاح هذه المبادرات في خدمة الثقافة والارتقاء بها ابرزها: “أن تكون المبادرات مستقلة ماليا. الحصول على تمويل يؤثر على ما تهتم به المبادرة الثقافية. لنا في منظمات المجتمع المدني مثال جيد على أن المموّل يحدد الموضوعات التي تهتم بها المنظمات، وتسكت عن موضوعات جديرة بالاهتمام بها وأخذ موقف نحوها”.

ويشارك بقراءة في عمل أدبي كل من د فضيلة بهيليل. د أحمد الصغير. فادي أبو ديب. علي أحمد عبده قاسم. ويشارك د عبد الفتاح عبدان ببحث عن إسهامات اليهود في تطوير الفنون اليدوية بالمغربية. وفي العدد نصوص متنوعة لكل من د جليلة الخليع. د فراس ميهوب. زكي شيرخان. فنار عبد الغني. نوزاد جعدان. لطفي بنصر. لوحة الغلاف للرسامة الهاوية عايدة قراعين.

ويحتفي العدد بالكاتب المخضرم نازك ضمرة، القاص والروائي، من خلال بعض الموضوعات، من بينها الكلمة التي ألقاها في عمّان الشهر الماضي، في مناسبة تكريمه هناك، وقراءة في روايته “عفان بن نومان”، وتقرير عن حفل تكريمه أعدته هيام ضمرة.

وبصدور العدد السادس عشر، “تكمل عود الند” العام الرابع كمجلة فصلية، بعد أن أتمت عشرة أعوام كمجلة شهرية. وقال ناشر المجلة في هذه المناسبة:

“تمثل عود الند نموذج المجلة الثقافية الراقية التي تصدر على أساس غير تجاري. وهي خالية حتى من الإعلانات بمختلف أنواعها، وليس لها علاقة بجهات رسمية ولا تحصل على تمويل من أي جهة. وقد تحول موقع “عود الند” مع مرور السنين إلى أرشيف ثقافي مفتوح لا يحتاج إلى صدور أعداد جديدة لجذب الباحثين عن المعرفة. وهذا الأرشيف مفتوح طيلة أيام السنة، 24 ساعة يوميا، تدخله دون تسجيل، وتتصفحه دون أن يزعجك إعلان واحد. نتطلع إلى عام آخر من خدمة الثقافة والمساهمة في الترويج لثقافة راقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الأعداد الفصلية تصدر بصيغتين رقميتين، الأولى نصية وتنشر في موقع المجلة، والثانية بصيغة بي دي اف، وهذه تؤرشف لدى المكتبة البريطانية، إحدى أقدم المكتبات في العالم.

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.