اهلا بدفء الربيع.. ارتفاع تدريجي على الحرارة اليوم وغدا وبعده

ترتفع درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية ودافئة نسبيا في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، بينما تكون الأجواء باردة ليلا في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ غدا ارتفاع اخر على درجات الحرارة، حيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية ودافئة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء، الخميس، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 14 – 6، وفي مرتفعات الشراة من 15 – 5، وفي مناطق البادية من 22 – 8، وفي مناطق السهول من 19 – 10، وفي الأغوار الشمالية من 25 – 13، والأغوار الجنوبية 27 – 15، والبحر الميت 26 – 14، وفي خليج العقبة من 27 إلى 15 درجة مئوية.

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