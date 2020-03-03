اليونان تعلن ان تركيا أصبحت مهربا رئيسيا للبشر وأردوغان يستغلهم لصرف النظر عن الملف السوري

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن تركيا أصبحت مهربا رئيسيا للبشر، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغلهم لصرف النظر عن الملف السوري.

وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي: “لا أزمة في أعداد اللاجئين على الحدود التركية اليونانية”، مؤكدا أن الرقم الذي يسوقه أردوغان حول عددهم هو أقل بكثير من الرقم الحقيقي.

وأضاف أن “أزمة المهاجرين على حدود اليونان مع تركيا تشكل تهديدا غير مباشر لحدود الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن تكون الأزمة بمثابة دعوة لاستيقاظ أوروبا وتحمل مسؤولياتها”.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني عزم بلاده على حماية حدودها، محذرا المهاجرين من أن أثينا “ستردهم إذا حاولوا دخول البلاد بطريق غير مشروع”.

ودعا ميتسوتاكيس إلى اجتماع مجلس الأمن القومي في البلاد، فيما ذكرت السلطات اليونانية، أنها منعت زهاء 10 آلاف مهاجر من اجتياز الحدود مع تركيا.

من جهته، كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان بلغ حتى صباح اليوم الثلاثاء 130 ألفا و469 مهاجرا.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ يوم الخميس الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها “لن تعيق” حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

بدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي، أن “بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا”، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها في استيعاب موجة هجرة جديدة.

ومن جانبه،أعلن مركز المصالحة الروسي العامل بسوريا أن ما لا يقل عن 385 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، غادروا منازلهم بسبب عمليات تركيا في سوريا.

وقال اللواء أوليغ جورافليوف، رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية: “نتيجة لاستيلاء الأتراك على منطقة عفرين، اضطر ما يصل إلى 250 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، إلى مغادرة هذه المنطقة. وخلال عملية القوات المسلحة التركية “نبع السلام”، غادر أكثر من 135 ألفًا، أكثرهم من الأكراد، مناطق إقامتهم الدائمة”.

وأضاف: “إن التصريحات والانتقادات العديدة لقيادة الجمهورية العربية السورية وروسيا من جانب ممثلي الجمهورية التركية والدول الأوروبية والولايات المتحدة حول التدفق المزعوم للاجئين بالملايين والأزمة الإنسانية نتيجة لتفاقم الوضع في منطقة التصعيد في إدلب، لا أساس لها”.

وتابع: “خلال هذه الفترة، تم تسجيل معلومات أكدها السكان المحليون أن قرابة 35 الف شخص غادروا مناطق الأعمال القتالية وانتقلوا إلى أراضي تركيا [عائلات مسلحي الجماعات الإرهابية “هيئة تحرير الشام”]”.

كما أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن تركيا تدفع بقوة قرابة 130 ألف لاجئ موجود على أراضيها وثلثهم فقط من السوريين، نحو الحدود مع اليونان.

الدفاع الروسية: تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ ثلثهم من السوريين إلى الحدود مع اليونانالدفاع الروسية: بيانات تركيا والغرب حول تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية في إدلب غير صحيحة

وقال رئيس المركز أوليغ جورافليوف اليوم الثلاثاء: “تقوم السلطات التركية حاليا بزج حوالي 130 ألف لاجئ ممن كانوا يتواجدون في مخيمات مؤقتة على الحدود التركية اليونانية، على اليونان، وثلثاهم من غير السوريين، بل أفغان وعراقيون ومواطنون من الدول الإفريقية. تدفع تركيا بهم إلى اليونان”.