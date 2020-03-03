القبض على 8 مطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بالبادية الشمالية

القت الأجهزة الأمنية، القبض على ثمانية اشخاص في البادية الشمالية احدهم مصنف بالخطير، وبحوزتهم اسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة، وفق ما افادت مديرية الامن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، ان قوة امنية من مديرية شرطة البادية الشمالية واقسام البحث الجنائي والامن الوقائي ومكافحة المخدرات، نفذوا عددا من المداهمات لمواقع تواجد عدد من الاشخاص المطلوبين. واضاف، ان المداهمات، افضت الى إلقاء القبض على ثمانية اشخاص احدهم مصنف بالخطير، وضبط بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة، وبوشر التحقيق معهم.

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