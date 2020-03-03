القبض على شخصين قاما بنشر إشاعات وأخبار كاذبة عن كورونا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين ممن قاموا بنشر الإشاعات والأخبار غير الدقيقة عن مرض كورونا، وباشرت وحدة الجرائم الالكترونية التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الثلاثاء: إن وحدة الجرائم الالكترونية وعلى إثر ما تم نشره وتداوله أمس من أخبار غير صحيحة وشائعات حول مرض كورونا فقد ألقت القبض على شخصين ممن قاموا بنشر مثل تلك الأخبار والشائعات، وبوشر التحقيق معهما تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة.

وأكد الناطق الإعلامي أنه ستتم متابعة وملاحقة وضبط كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر أو تداول مثل تلك الأخبار والشائعات غير الصحيحة والتي تؤثر على الأمن المجتمعي وتثير الهلع بين المواطنين ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى عدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار غير موثوقة وغير صادرة عن المصادر الرسمية الموثوقة، تجنبا للمساءلة القانونية ولكي لا يساهموا عن قصد أو دونه بنشر الشائعات وإثارة الهلع في المجتمع.

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