الاعلان عن آلية وترتيبات جديدة لعملية دعم الخبز

قال المدير العام لصندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، اليوم الثلاثاء، إن الدعم النقدي المباشر “دعم الخبر” سيصل إلى أكثر من مليون أسرة أردنية، بعدد أفراد يتراوح بين 4.5 إلى 5 ملايين أردني.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أمور متعلقة بتقديم الدعم النقدي المباشر “دعم الخبر”، من حيث الأسس، وإجراءات تقديم الطلب، أن التقديم للحصول على الدعم إلكترونيا عبر موقع برنامج الدعم التكميلي (تكافل) ابتداء من منتصف الشهر الحالي، حتى الـ 4 من الشهر المقبل.

وأكد أن أن “فتح الموقع لاستقبال طلبات الحصول على الدعم من 15 آذار/ مارس، وحتى 4 نيسان/ أبريل، ولمدة 21 يوما للتقدم”، موضحا أن “صرف دعم الخبز سيبدأ صباح يوم السبت 25 نيسان/ أبريل وسينتهي في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر”.

وأوضح المشاقبة أن الحكومة أوكلت ملف دعم الخبز للصندوق، لما يملكه الصندوق من قاعدة بيانات السجل الموحد، التي أنشئت لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل).

وبين، أن صندوق المعونة اتخذ الإجراءات اللازمة كافة لإدارة ملف دعم الخبز، حيث يمتلك الصندوق قاعدة بيانات السجل الموحد، الذي يحتوي بيانات تفصيلية عن الأُسر، تم بناؤها من 70 جهة رسمية وعامة، إضافة لامتلاكه أفضل معايير الاستهداف على مستوى العالم.

وأضاف أن “رب الأسرة هو وحده المخول بتقديم طلب استحقاق الدعم، ويشترط إقامة الأسرة 6 أشهر قبل تقديم الطلب ولأول مرة سيكون هناك طلب موحد لجميع أنواع الدعم، وفق قاعدة البيانات المتوافرة”.

وأشار المشاقبة إلى أن “الفئات المعفية من تقديم طلبات الدعم هم؛ منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومنتفعو الصندوق من برامج المعونات الشهرية”.

وأوضح أن “معايير استحقاق الدعم تتضمن أن لايزيد دخل الأسرة عن 1000 دينار شهريا، و500 دينار شهريا للفرد”، لافتا النظر إلى أن “قيم الدعم النقدي تبلغ 27 دينارا أردنيا للفرد الواحد”.