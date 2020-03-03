اهانة توقيع أردوغان الشخصي على حطام طائرة أسقطها الجيش السوري فوق إدلب مقابل اسقاط طائرة حربية سورية

أفادت وكالة “سانا” السورية، بأن قوات الجيش التركي استهدفت اليوم الثلاثاء، إحدى الطائرات الحربية السورية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، إسقاط طائرة للجيش السوري من طراز L-39 في إطار عملية “درع الربيع” في إدلب السورية.

وتحدثت مصادر إعلامية سورية معارضة عن سقوط طائرة حربية سورية بعد إصابتها بصاروخ محمول على الكتف من قبل قوات المعارضة السورية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وبالمقابل سقط توقيع أردوغان الشخصي على حطام هيكل طائرة أسقطها الجيش السوري فوق إدلب

وكان الرئيس التركي أردوغان قد وقع سابقا على هيكل عدد من الطائرات المسيرة قبل توجيهها نحو سوريا، لكن، تم إسقاط جميع هذه الدرونات بنيران الجيش السوري فور وصولها إلى أجواء إدلب.

وظهرت صور إحدى هذه الطائرات المسيرة أثناء توقيع أردوغان على هيكلها في “تويتر” على حساب Steele M، ثم عرض هذا الناشط صورة الطائرة نفسها مع توقيع الرئيس التركي، وهي محطمة.

وتظهر شظايا الطائرة التركية بدون طيار داخل الإطار المنشور، ويمكن من خلال هذه الصورة تمييز علامة تحديد هوية سلاح الجو التركي عليها، وتوقيع أردوغان على هيكلها.

وفي صورة أخرى يظهر الرئيس التركي، وهو يوقع على هيكل مركبة جوية بدون طيار.

وفي مطلع مارس الجاري، استخدم الجيش التركي لأول مرة “سرب طائرات بدون طيار” في حربه ضد قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وفي 1 مارس، دمر الجيش السوري طائرة تركية بدون طيار، لكن مسلحي “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة، لم يتأخروا عن إعلان فرحتهم ظنا منهم أنها طائرة سو 24 تابعة للقوات الحكومية السورية، وتغنوا بأنهم أسقطوها بأنفسهم، وعلاوة على ذلك باشروا بالبحث عن الطيار، دون أن ينتبهوا أن الطائرة التي كانوا يكبّرون قربها هي طائرة مسيرة دون طيار، وأنها عائدة للجيش التركي وليس للجيش السوري.