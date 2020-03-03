لتمرير صفقة القرن.. دعم ترامب لنتنياهو يؤدي لفوزه بانتخابات الكنيست وتعهده الفوري بضم غور الاردن والمستوطنات
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اهانة توقيع أردوغان الشخصي على حطام طائرة أسقطها الجيش السوري فوق إدلب مقابل اسقاط طائرة حربية سورية

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