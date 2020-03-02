جابر: تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا لمواطن قدم من إيطاليا، واحتمال تعطيل المدارس ومنع الاجتماعات وارد
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وزارة النقل تحجب تطبيق “كوين كار” وتدعو لمقاطعة كل الشركات غير المرخصة

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