قلب موازين المعركة.. الجيش السوري يستعيد فجر اليوم السيطرة الكاملة على بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي/ فيديو
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وزارة الزراعة تعلن ان خطر تسرب الجراد للاردن لا يزال قائما

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