وزارة الزراعة تعلن ان خطر تسرب الجراد للاردن لا يزال قائما

اعلنت وزارة الزراعة ان خطر الجراد ما يزال قائما بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتغير اتجاه الريح.

وقالت الوزارة ،في بيان صادر اليوم الاثنين عن غرفة الطوارئ المركزية الخاصة بالجراد الصحراوي، ان وصول اسراب للمملكة امر وارد الحدوث في ظل ما تشهده دول الجوار من وصول دائم وحركة مستمرة للأسراب من مناطق مختلفة وارتفاع درجات الحرارة وتوقع تغير اتجاه الرياح ما يجعل الفرصة مواتية لدخول اسراب للأردن، فيما تجري متابعة حثيثة لكافة التغيرات في حركة الأسراب

واكد البيان جاهزية كوادر الوزارة والشركاء من كافة المؤسسات وضمن خطة الاستجابة المتفق عليها وبرنامج الاتصال والمتابعة للمعلومات، عن طريق شبكة اتصالات لاسلكية للتواصل ضمن المناطق الصحراوية، بالإضافة الى جولات تفقدية لغرف العمليات في محافظات الجنوب.

وقالت الوزارة، انها تتابع حركة اسراب الجراد بناء على المتابعة الحثيثة لحركته بالتنسيق مع مراكز التنبؤات في دول الجوار ومركز التنبؤات الخاص بالجراد الصحراوي لدى منظمة الأمم المتحدة للزراعة (الفاو).

وحول دول الجوار قالت الوزارة “ما زالت المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تشهد حركة اسراب كبيرة حيث وصلت اسراب من الجراد الى العراق في تطور لافت سببه ضعف المكافحة من دول التوالد وتغير حركة الرياح الذي سجل دخول الجراد للبحرين والكويت وقطر”.

وعلى المستوى الإقليمي قالت الوزارة، بناء على المعلومات الواردة من (الفاو) وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، ما تزال ايران وشرق افريقيا وجانبا البحر الاحمر تشهد تكاثرا غير مسبوق للجراد قد تعمل الرياح على تغيير اتجاه الأسراب في اي وقت، ما يعني زيادة فرصة دخولها لمحيط الاردن.