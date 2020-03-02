وزارة الأوقاف تدعو المواطنين المؤجلة عمرتهم لاسترجاع رسوم تأشيرات العمرة

دعى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري المواطنين الذين تأثروا بقرار السلطات السعوديةبتعليق الدخول إلى المملكةلأغراض العمرة مؤقتاً، مراجعة شركات الحج والعمرة التي تعاقدوا معها لاسترجاع رسوم تأشيراتهم وأجور الخدمات

وقالت وزارة الحج والعمرة في السعودية، إن هناك “آلية إلكترونية متبعة لاسترجاع رسوم التأشيرات، وأجور الخدمات عند طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين”.

وكانت السعودية قد علقت قبل أيام، دخول الأفراد لأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي في المدينة، فضلا عن المسافرين من دول يمثل فيها فيروس كورونا المستجد، خطرا، وفق ما تقرره الهيئات الصحية في السعودية.

وعلى ضوء القرار، ألغيت حجوزات 10 آلاف معتمر أردني كانوا متجهين لأداء مناسك العمرة، بحسب ما قال الناطق باسم مكاتب الحج والعمرة كمال أبو ذياب في وقت سابق.