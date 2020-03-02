عملية جديدة ضد الوجود الأميركي بالعراق.. سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء في بغداد

سقط صاروخان ليل الأحد/ الاثنين في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد قرب السفارة الأميركية في الاعتداء الـ 20 الذي يستهدف المصالح الأميركية في العراق في غضون أربعة أشهر.

وقد عثرت القوات الأمنية، الاثنين، على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي انسحابه من تشكيل الحكومة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء من دون خسائر.

وبحسب ما أكدته خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أنه تم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة.

ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أميركية في العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي. وعلى الرغم من عدم تبني أي منها تحمّل واشنطن فصائل مسلّحة موالية لإيران مسؤولية هذه الهجمات.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران مؤخراً على الأراضي العراقية حيث أقدمت الولايات المتحدة على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، ما استدعى رداً من إيران التي قصفت بصواريخ بالستية قاعدة عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين.

وفي رد فعل غاضب على الضربة الأميركية، عقد البرلمان العراقي جلسة في الخامس من يناير (كانون الثاني) صوّت فيها على تفويض الحكومة إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، بما في ذلك نحو 5200 جندي أميركي.