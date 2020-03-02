رئيس الحكومة اللبناني : الدولة لم تعد قارة على حماية مواطنيها

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الاثنين، إن الدولة اليوم في حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز، ولم تعد قادرة على حماية اللبنانيين.

وأضاف دياب في كلمة أمام السلك الديبلوماسي: “إن الخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعي، والظروف المعيشية وصولاً إلى الهموم الصحية الداهمة”.

ولفت دياب إلى أن: “هذه الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم، بكل شفافية فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها، وبواقعية تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل”.

وأشار إلى أن لبنان أمام معضلات كبرى، بينما آليات الدولة ما تزال مكبلة بقيود طائفية، لافتاً إلى أن: “حمل الحكومة ثقيل ومهمتها معقدة لكننا مصممون على تفكيك التعقيدات، وعلى الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة ومعالجة المشكلات المزمنة”.

واعتبر دياب أن الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة وهو قرار حساس ودقيق ندرسه بعناية شديدة لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل.

“المجد” تتساءل: اليس هذا هو حال الدول العربية كافة ؟؟؟؟