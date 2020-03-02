خلال لقائهما بموسكو.. تطابق الآراء بين هنية ولافروف حول صفقة القرن

موسكو – وكالات

انعقد في موسكو، اليوم الاثنين، لقاء مطول بين رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وذكر بيان صادر عن مكتب هنية، أن اللقاء تم بحضور المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وطاقم وزارة الخارجية.

وبحث الجانبان ثلاثة ملفات رئيسية؛ صفقة القرن، والمصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين، وفق البيان.

وأكد البيان: “شهدت الحوارات تطابقًا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث”.

وقد شارك في اللقاء نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة في إقليم الخارج د. ماهر صلاح، ورئيس مكتب العلاقات الدولية د. موسى أبو مرزوق.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لـ “إسرائيل”.