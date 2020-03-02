قلب موازين المعركة.. الجيش السوري يستعيد فجر اليوم السيطرة الكاملة على بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي/ فيديو
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جرينتش+2 11:57
المرشح الرئاسي الأمريكي السناتور بيرني ساندرز واللوبي الصهيوني ” أيباك”

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