الحرارة إلى ارتفاع تدريجي وأجواء ربيعية لطيفة حتى الأربعاء

ترتفع درجات الحرارة قليلا نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية مع أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 11 – 3، وفي مرتفعات الشراة من 10 – 2، وفي مناطق البادية 17 – 5، وفي مناطق السهول من 15 – 6، وفي الأغوار الشمالية من 21 – 10، والأغوار الجنوبية 24 – 13، والبحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة من 23 إلى 13 درجة مئوية.

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