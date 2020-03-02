قلب موازين المعركة.. الجيش السوري يستعيد فجر اليوم السيطرة الكاملة على بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:57
الجيش الليبي بقيادة حفتر يتوعد جيش أردوغان بالمزيد من القتلى والهزائم

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني