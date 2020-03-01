"يني شفق" التركية: اردوغان يعتزم شن حرب شاملة تستهدف "مواقع النظام" بسائر المدن السورية، وليس في إدلب فقط
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جرينتش+2 11:23
يحدث في بلاد الحرمين.. تحرش شبان بفتيات في جدة وتحرش فتاتين بشبان في منطقة القصيم/ فيديو

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