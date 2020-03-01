يحدث في بلاد الحرمين.. تحرش شبان بفتيات في جدة وتحرش فتاتين بشبان في منطقة القصيم/ فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يقوم فيه مجموعة من الشباب بالتحرش بفتاتين خلال تواجدهما في مجمع تجاري في محافظة جدة بالسعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قوله في تعليق على الحادث: “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد الأسواق التجارية بمحافظة جدة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من تثبت علاقته بالجريمة”.

وفي حادثة منفصلة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام فتاتين في العشرينيات من عمريهما بـ”مخالفة الذوق والآداب العامة” في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، مؤكدا أنهما “مواطنتان في العقد الثاني من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما”، وذلك حسب “واس”.

#عاجل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، (مواطنتين في العقد الثاني من العمر)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

.#متحرش_عنيزه pic.twitter.com/7aIubiMeig — فهد سعود العنزي (@fahad_059) February 29, 2020

عاجل 🔴 شرطة مكة: القبض على مجموعة من الأشخاص لتحرشهم بفتيات أثناء وجودهن بأحد الأسواق التجارية بـ #جدة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة #التحرش بحقهم وكل من تثبت علاقته بالجريمة. #القبض_على_متحرشين_لو_برستيج

pic.twitter.com/33HCUY8TSS — بندر عطيف (@b_otyf) February 29, 2020