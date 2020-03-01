وزارة المياه تحذر.. بدء فيضان سد الملك طلال

أعلنت وزارة المياه والري عن بدء فيضان سد الملك طلال بسبب الأمطار، لامتلائه بكامل طاقته التخزينية، تجاه مناطق الأغوار وقناة الملك عبد الله للمرة الاولى هذا العام.

ودعا الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبلديات والجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي.

وطالب الجميع بضرورة متابعة موقع الوزارة اولا باول، للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها.

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